بريطانيا تدق ناقوس الخطر: سلالة كورونا الجديدة أسرع انتشارا

أكدت السلطات الصحية في بريطانيا، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أسرع انتشارًا، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وقال كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زيادة نسب الوفيات.

وأوضح "ويتي"، أن بريطانيا أبلغت منظمة الصحة العالمية بأن سلالة فيروس كورونا التي رصت في إنجلترا مؤخرًا تنتشر بسرعة أكبر.

وأشار المسؤول البريطاني إلى عدم وجود دليل حالي يشير إلى أن التحور الجديد في الفيروس يسبب ارتفاعا في معدل الوفيات أو يؤثر على عملية التلقيح ضد كورونا، مؤكدا استمرار العمل للتأكد من ذلك.

كانت وسائل إعلام بريطانية كشفت عن اجتماع حكومي طارئ برئاسة بوريس جونسون لمناقشة سبل احتواء الفيروس، ودراسة إمكانية فرض قيود جديدة لمكافحة تفشي الوباء.

ومن المقرر أن يعقد جونسون مؤتمر صحفي، اليوم السبت، وسط ارتفاع لحالات الإصابة بفيروس كورونا في معظم أنحاء إنجلترا.

وتعقد الحكومة البريطانية اجتماعا طارئا لمناقشة خطورة السلالة الجديدة، وسط توقعات بالإعلان عن اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لوقف تفشي العدوى.