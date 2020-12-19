أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنها تخطط لتطعيم ألف شخص يوميًا بلقاح فيروس كورونا وصولًا إلى 10 آلاف شخص، وذلك بدءًا من الـ 48 ساعة المقبلة.
وقالت الصحة السعودية، إنها ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة خلال أيام، وفقًا لقناة "العربية".
وأكدت الصحة السعودية على أمان وفعالية اللقاح، موضحة أنها لم تسجل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا اللقاح.
وأشارت الصحة السعودية إلى أن مائة ألف جرعة من لقاح فايزر ستصل للسعودية أسبوعيًا، لافتة إلى أن المملكة تدرس لقاحي موديرنا وأسترازينيكا قبل اعتمادهما.
وسجّلت الصحة السعودية، اليوم السبت، 11 حالة وفاة و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة السعودية تزف بشرى سارة لسكان المملكة بشأن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.