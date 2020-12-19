رئيس مركز "جامالي" يتوقع تلقيح قرابة 70-80% من سكان روسيا بحلول الخريف

توقع مدير مركز "جامالي" الروسي للأوبئة، المطور للقاح (سبوتنيك ــ V) ضد فيروس كورونا ألكسندر جينتسبورج، أن يحصل قرابة 70 – 80 بالمئة من سكان روسيا على تلقيح ضد الفيروس بحلول خريف عام 2021.
وقال جينتسبورج - في تصريح لقناة "روسيا ــ 1" التلفزيونية اليوم /السبت/ - "في حال عملنا على انتاج 5 - 6 مليون جرعة من اللقاح في الشهر، فإننا سنتمكن بحلول خريف عالم 2021 من تلقيح 70-80 بالمئة من السكان".
من جانبه، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو اليوم أنه من المخطط تلقيح 60 بالمئة من سكان روسيا ضد فيروس "كورونا".
وقال موراشكو "نخطط لتلقيح 60 بالمئة من السكان البالغين"، معربا عن أمله في أن تكون القدرات الإنتاجية للقاح ضد الكورونا كافية لتغطية حاجات البلاد.
وأضاف وزير الصحة الروسي:"واثقون من أن القدرات الإنتاجية قادرة على تغطية احتياجات البلاد من اللقاح"، مشيرا إلى أن التلقيح ضد الفيروس سوف يسمح بالانتصار على الجائحة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - في مؤتمره الصحفي السنوي الموسع الخميس الماضي - أكد نقص المعدات والقدرات اللازمة لإنتاج اللقاح الروسي ضد كورونا بالكميات المطلوبة.
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