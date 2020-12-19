استخراج أرقام جلوس في اليمن لجميع طلبة وطالبات الشهادة الأساسية والثانوية العامة

أرقام الجلوس في اليمن هو موضوع يشغل تفكير جميع طلبة و طالبات الشهادة الأساسية وأولياء الأمور في دولة اليمن خلال هذه الفترة من العام الحالي 2020 _2021 ميلادية،وذلك تزامناً مع البدء عن الإعلان عن موعد الامتحانات لطلاب الشهادة الأساسية وطلاب الثانوية العامة اليمنية بشعبتيها العلمية و الشعبة الأدبية، لذا فقد قامت وزارة التربية و التعليم في اليمن من تخصيص موقع لميع الطلبة و الطالبات ليتمكنوا من خلالة من البحث عن أرقام الجلوس الخاصة بهم لأداء الاختبارات دون الحاجة إلي تضييع الكثير من الوقت و الجهد وحرصاً علي توفير سبل الراحة للطلبة و أولياء الأمور في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19″، والموقع المخصص من قبل وزارة تربية و التعليم اليمنية هو yemenexam من الإدارة العامة للامتحانات، وهو موقع إلكتروني يتم الولوج إليه عن طريق الإنترنت بكل سهولة و يسر.

أرقام الجلوس في اليمن لجميع الطلبة و الطالبات

قد قامت وزارة التربية و التعليم اليمنية بالإشارة إلي أهمية معرفة الطلبة و الطالبات أرقام الجلوس الخاصة بهم لسهولة الاستعلام عن نتائج الشهادة الأساسية و الثانوية العامة الخاصة بالطلبة ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

يجب الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم اليمنية عن طريق الإنترنت.

يجب الضغط علي أيقونة الصف التاسع أو الصف الثالث الثانوي.

يجب كتابة اسم الطالب ثلاثي والتأكد من كتابة الاسم بشكل صحيح.

يجب تحديد الصف الدراسي و العام الدراسي للطالب أو الطالبة .

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب أو الطالبة.

الضغط علي البحث عن رقم الجلوس.

الإدارة العامة للاختبارات اليمنية

بعد الحديث عن أرقام الجلوس في اليمن لجميع الطلبة يجب أن ننوه إلي أن الموقع الذي تقدمة الإدارة العامة لا يقتصر علي معرفة أرقام الجلوس فقط، بل يمكن للطلب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع اليمن كما حدث في الفترة السابقة و الحصول علي النتيجة فور نشرها من قبل الوزارة، كما يتم نشر جداول الامتحانات، وتنوه الوزارة إلي عدم اصطحاب الهواتف المحمولة في اللجان تحت أي بند حنتي لا يحرم الطالب من أداء الاختبارات .