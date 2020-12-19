تردد قناة السعودية الرياضية KSA Sport 2021 على الأقمار الصناعية

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد لعام 2021، وتعد ضمن القنوات الرياضية الأكثر نسب المشاهدة في المملكة لمتابعة دوريات البطولات في كرة القدم ونهائيات كأس الأمم الإفريقية فضلاً عن المبارايات المحلية والدولية بكافة أنواعها، حيث تعرض قناة KSA الرياضية المباراة كاملة والمنافسات القوية بأفضل تقنية لعرض الصورة HD بأعلى تكنولوجيا واضحة، كما تضم برامج كروية توضح ما حدث في المباراة من تحليل، وذلك يتم من خلال مجموعة من المختصين في مجال كرة القدم ويقومون بتحليل اللعب لحظة بلحظة لكي يكون الجمهور وعشاق الكرة على دراية لما جرى، بحيث يتفهم كل المشاهدين تصرف الحكم وتغير اللاعبين..وغيرها.برامج قنوات KSA Sport
تعرض قناة KSA سبورت العديد من البرامج بجانب البطولات والدوريات النهائية في كرة القدم :-
- الملعب بلس.
- الحدث الرياضي.
- باراشوت الملعب.
- برنامج صحف.
- مدرجاتنا.
تسعى قنوات السعودية سبورت لتقديم أفضل البرامج الرياضية فضلاً عن توعية الناس على أهمية ممارسة الرياضة في الحياة عموماً وخضوضاً الشباب لأنهم مستقبل البلد، ولابد أن يتمتعون بصحة جيدة و ينهضوا ببلادهم نحو الأمام، ومجموعة قنوات KSA تعد من أهم القنوات الرائدة في المجال الكروي في دول الخليج.تردد قناة السعودية الرياضية الجديد
تضم أربعة قنوات (1/2،3،4) سوف تنزل لديك فور كتابة التردد على النحو التالي:-
القمر الصناعي التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ الاستقطاب
1- نايل سات 12284 25700 5/6 عمودي
12149 25700 5/6 أفقي
2- عرب سات 12149 25700 5/6 أفقي
12015 25700 5/6 عمودي
3- ياه سات 12418 25700 5/6 عمودي
11746 25700 5/6 أفقي
تمتلك قنوات KSA Sport في بث :-
- إذاعة دوري المحترفين السعودي.
- بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.
- كأس خادم الحرمين الشريفين.
- الدوري التمهيدي الثاني (كأس العرب للأندية الأبطال).
- البطولات الرمضانية.
- كأس السوبر الإيطالي والأسباني.
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