إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 76 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 76 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن حصيلة المصابين تجاوزت 76 مليونا و26 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 53 مليونا و295 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس مليون و681 ألف و468 وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الجمعة، نحو 717 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,347 حالة وفاة.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات حتى صباح اليوم، هي: أميركا (320,845 وفاة)، والبرازيل (185,687 وفاة)، والهند (145,171 وفاة)، والمكسيك (117,249 وفاة)، وإيطاليا (67,894 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (17,888,353 إصابة)، والهند (10,004,825 إصابة)، والبرازيل (7,163,912 إصابة)، وروسيا (2,791,220 إصابة)، وفرنسا (2,422,990 إصابة).