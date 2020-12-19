سويسرا تجيز استخدام لقاح فايزر لمواجهة كورونا

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، تأتى إجازة استخدام اللقاح بعد شهرين من تلقى الهيئة السويسرية للطلب. كما تنظر الهيئة حاليًا فى طلبات للتصريح باستخدام لقاحات أخرى للوقاية من فيروس كورونا، والتى طورتها شركتا مودرنا وأسترازينيكا.
وفى بيان على موقعها الإلكتونى، قالت الهيئة السويسرية، إن "البيانات المتاحة حتى الآن أظهرت مستوى عاليًا من الكفاءة مع جميع الفئات العمرية التى خضعت للفحص، ومن ثم تلبية متطلبات السلامة".
وقال مدير الهيئة، رايموند بروهين: "سلامة المرضى شرط أساسى، خاصة عندما يتعلق الأمر بإجازة لقاحات".
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