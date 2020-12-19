ترامب يعلن هزيمة بايدن في 6 ولايات حاسمة بالانتخابات الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المرشح الديمقراطي الفائز في الانتخابات، جو بايدن، خسر في 6 ولايات أمريكية متأرجحة.

قال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر": "إنه لم يفز بالانتخابات. لقد خسر الست ولايات المتأرجحة بفارق كبير".

وأضاف: "لقد قاموا بعدها بضخ مئات الآلاف من الأصوات وأمسكنا بهم.. الآن على السياسيين الجمهوريين الكفاح حتى لا يتم سرقة انتصارهم العظيم.. لا تكونوا ضعفاء وحمقى!".

وكان المجمع الانتخابي أقر الأسبوع الماضي فوز جو بايدن رسميًا بالانتخابات الأمريكية، ليصبح بذلك الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته أمام بايدن، وبدلًا من ذلك أعلن أنه سيستمر في الدعاوى القضائية المشككة في نتيجة الانتخابات.