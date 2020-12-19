بدعم من القبائل.. الجيش السوداني يواصل تقدمه لاستعادة الفشقة كاملة

واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات عام 1902 وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي.
واستقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة اليوم قافلة الدعم والمؤازرة التي قدمتها قبيلتي البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف برئاسة الناظر دقلل ناظر قبائل بنى عامر ووكيله محمد حسن حاج آغا ووكيل ناظر الحباب محمد علي محمد سعيد وشملت القافلة العديد من المواد الغذائية وصكا ماليا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه وفق ماذكرت وكالة الأنباء السودانية.
واكد الناظر دقلل وقفة أهل الشرق وقبائل البنى عامر والحباب مع الجيش السوداني لصد العدوان الغاشم الذي يستهدف الأرض والعرض.
وأشار دقلل إلى رمزية المنطقة العسكرية الشرقية في الجيش السوداني والتاريخ العسكري لها موكدا على استمرار عمليات الاسناد والمؤازرة حتي يتم استلام اراضي الفشقة كافة.
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