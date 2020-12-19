بعد إصابته بكورونا.. اتصال هاتفي بين ماكرون والرئيس الجزائري

تلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وحسب بيان رئاسة الجمهورية في الجزائر، اطمأن الرئيس الفرنسي على صحة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وفق ماذكر موقع النهار الجزائري .
كما قدم رئيس الجزائر شكره الجزيل للرئيس ماكرون على اهتمامه بوضعه الصحي منذ نقله الى العلاج في ألمانيا.
ومن جانبه تمنى تبون لنظيره الفرنسي الشفاء العاجل بعد إصابته بفيروس كورونا.
وأبلغ الرئيس ماكرون، تبون أن تقرير ملف الذاكرة الذي يشرف عليه بانجامين ستورا سيكون جاهزا شهر يناير المقبل.
كما اتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة المقبلة، للتطرق لعديد الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
ومن بين القضايا التي سيناقشها الرئيسان، الوضع السائد في ليبيا، مالي، والصحراء الغربية.
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