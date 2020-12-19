1283 إصابة و27 وفاة حصيلة كورونا فى الأردن خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عن تسجيل ، 27 وفاة و(1283) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم ان الإصابات توزعت كالتالي :(466) في محافظة إربد، منها (42) في الرمثا و (428) في محافظة العاصمة عمّان و (116) في محافظة المفرق و (74) في محافظة اللقاء و(65) في محافظة العقبة.
و (44) في محافظة الكرك و(33) في محافظة جرش و (29) في محافظة عجلون و(27) في محافظة الزرقاء و (1) في محافظة مأدبا.
وأوضحت الوزارة الاردنية ان إجمالي حالات الإصابة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع إلى (272,797) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا (30,126) حالة.
– كما ذكرت ان إجمالي عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الازمة ارتفع إلى (3545) حالة فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (124) حالة، فيما غادرت (59) حالة.
وأشارت الي ان إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغت (1149) حالة، لافتة الي ان إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس بلغت (903) بنسبة إشغال (21%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (334) بنسبة إشغال (36%).
كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (143) بنسبة إشغال (17%).
المحت الي ان عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات وصلت (2576) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (239,126) حالة.
كما تمّ إجراء (11,336) فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,944,337) فحصًا، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (11.32%) وفق بيان الصحة الاردنية.
ودعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصًا ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصًا، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم
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