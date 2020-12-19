البنك المركزي العراقي يعلن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار

أعلن البنك المركزي في العراق تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينار.

قال البنك المركزي العراقي في بيان "خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع السادة رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عمومًا والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية".

أوضح البيان أن "مجلس إدارة البنك المركزي عقد عددًا من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض".

قرر البنك المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية ليبلغ سعر بيع الدولار للمواطنين 1470 دينار، بينما يبلغ سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف 1460 دينار للدولار الواحد، بينما ييبلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 دينار.

وجاء في بيان البنك العراقي أن "تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية".