كبير أطباء إنجلترا يحذر من سلالة كورونا الجديدة: تنتشر بسرعة

قال كريس ويتي، أكبر مسؤول طبي في إنجلترا، السبت، إن سلالة جديدة من كوفيد-19 اكتشفت في المملكة المتحدة "يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع".
وأضاف ويتي، في بيان "كما أُعلن يوم الاثنين، اكتشفت المملكة المتحدة نوعا جديدا من فيروس كوفيد-19".
وأضاف "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة... فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".
وأشار إلى أنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19.
وذكرت الحكومة يوم الاثنين أن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطا جزئيا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.
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