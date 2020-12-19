الجيش السوداني يواصل تقدمه في الفشقة على الحدود مع إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام سودانية، أن الجيش السوداني يواصل تقدمه في الخطوط الأمامية داخل منطقة الفشقة المتاخمة للحدود مع اثيوبيا.

وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" السبت، أن الهدف من هذا التقدم هو "إعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".

وأضافت الوكالة أن القوات المسلحة السودانية أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي، مع إثيوبيا.

كما استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة، في القضارف (شرق السودان)، قافلة دعم ومؤازرة قدمتها قبيلتي البنى عامر والحباب بولايتي كسلا والقضارف، برئاسة الناظر علي دقلل ناظر قبائل البنى عامر، ووكيل ناظر الحباب محمد علي.