القوات التركية تستهدف بقذائف المدفعية قريتين بريف الرقة الشمالى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن القوات التركية ومرتزقتها استهدفت -خلال الساعات الماضية- بقذائف المدفعية منازل المواطنين فى قريتى "صيدا" و"معلق" شمال شرقى مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالى، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية ببعض المنازل.

ولفتت المصادر إلى أن تصاعد اعتداءات القوات التركية -خلال الفترة الماضية- على منطقة عين عيسى؛ الأمر الذى أدى إلى تهجير مئات الأسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء من منازلها باتجاه المناطق الآمنة المجاورة.