عقيلة صالح يبحث مع الرئيس الغينى عددا من القضايا الثنائية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم السبت، أن المستشار عقيلة صالح هنأ، خلال اللقاء، الرئيس ألفا كوندى بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيساً لجمهورية غينيا.
يذكر أن رئيس مجلس النواب الليبى قد وصل إلى دولة غينيا، أول أمس الخميس فى زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس ألفا كوندى.
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