الجيش السودانى يواصل تقدمه داخل الفشقة المتاخمة للحدود مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم السبت أن هذا التقدم يهدف إلى "إعادة الأراضى المغتصبة والتمركز فى الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".
وأضافت "سونا" أن القوات المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودى، مع إثيوبيا.
كما استقبلت قيادة الفرقة الثانية مشاة، فى القضارف "شرق السودان"، قافلة دعم ومؤازرة قدمتها قبيلتى البنى عامر والحباب بولايتى كسلا والقضارف، برئاسة الناظر على دقلل ناظر قبائل البنى عامر، ووكيل ناظر الحباب محمد على.
وأكد الناظر دقلل، وقوف أهل شرق السودان، وقبائل البنى عامر والحباب، مع الجيش السودانى لـ "صد العدوان الغاشم الذى يستهدف الأرض والعرض"، مشددا على استمرار عمليات الإسناد والمؤازرة "حتى يتم استلام أراضى الفشقة كافة".
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اختتم اليوم السبت زيارة للمنطقة العسكرية الشرقية، استغرقت ثلاثة أيام، عائدا إلى الخرطوم بعد أن اطمأن على الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية بقيادة الفرقة الثانية مشاة.
وكانت القوات المسلحة السودانية، أعلنت أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضى السودانية، نتج عنه خسائر فى الأرواح والمعدات.
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