إصابة وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية بفيروس كورونا

أعلنت فارتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وقالت الوزيرة اللبنانية أوهانيان في تغريدة على تويتر "ظهرت نتيجة فحص فيروس كورونا التي اجريتها اليوم ايجابية". وأضافت أوهانيان "اتمنى السلامة للجميع وادعو اي شخص خالطني مؤخرًا الى الحيطة والانتباه وادعو الجميع الى الوقاية والتباعد الاجتماعي والالتزام بالمعايير". ولم تكشف الوزيرة بحكومة حسان دياب كيفية إصابتها بعدوى كورونا، أو اجتماعها بأي من المسؤولين خلال الفترة الأخيرة. وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان أكثر من 155 ألف حالة، بينما توفي ما يزيد عن 1,259 شخص جراء الوباء.

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