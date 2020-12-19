اليونان تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التباطؤ" في فرض العقوبات على تركيا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أن العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب حصولها على أنظمة الصواريخ الروسية "إس-400" رسالة قوية وواضحة.

قال الوزير اليوناني في مقابلة صحفية إن العقوبات الأمريكية رسالة واضحة لتركيا خاصة أنها اتخذت بعد يوم واحد فقط من فرض عقوبات أوروبية ضد أنقرة.

وأوضح دندياس أن الاتحاد الأوروبي يتحرك بوتيرة بطيئة، تجاه الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجه، مضيفا أن بلاده ستواصل الضغط من أجل فرض العقوبات.

وانتقد الوزير اليوناني تباطؤ الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على تركيا، منتقدا الحجج الأوروبية الرافضة لإعلان حظر تصدير الأسلحة إلى تركيا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين، بسبب حصول أنقرة على منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".