قرار كويتي عاجل من وزارة التربية بشأن المعلمين الوافدين

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بأن وزارة التربية في الكويت كثفت جهودها لإيجاد حل للمعلمين الوافدين العالقين وكذلك ممن انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد حاليا.

وذكرت الصحيفة نقلا مصادر تربوية مطلعة، أن وزارة تربية قامت بحصر أعداد هؤلاء المعلمين وتخصصاتهم في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضحت الصحيفة، أن التربية ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل السماح بعودة هؤلاء العالقين إلى البلاد وفق خطة موضوعة سيتم الاتفاق على موعدها وإجراءاتها.

وألمحت الصحيفة إلي أن العودة لن تكون لجميع المعلمين بل لأصحاب التخصصات التي ترى الوزارة أنها بحاجة لها، وعدد المعلمين الذين ستسمح بعودتهم حاليا يبلغ تقريبا 330 معلما ومعلمة.

وأشارت الصحيفة إلي أن تخصصات هؤلاء المدرسين تشمل 5 مواد وهي رياضيات، وكيمياء ولغة إنجليزية، وموسيقى، وتربية بدنية بنات.

وكانت المناطق التعليمية في الكويت طلبت من الإدارات المدرسية ضرورة حصر أعداد المعلمين العالقين وتزويدها بأسمائهم بالسرعة الممكنة، حيث تلقى مديرو ومديرات المدارس بمراحلها المختلفة نشرة جاء فيها: يرجى من سيادتكم التكرم بسرعة تزويدنا بأسماء المستمرين في انقطاعهم عن العمل من العالقين بالخارج لاتخاذ اللازم تجاههم حسب النظم واللوائح، على أن تسلم الأسماء إلى المراقبات.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ الأنباء ان الوزارة تهدف من هذا الاجراء الى معرفة اسماء واعداد المعلمين الذين لم يصلوا الى البلاد حتى الآن، مشيرة الى ان هناك الكثير منهم وصلوا عن طريق الدول الخليجية غير ان الصورة لم تكن واضحة بالنسبة للوزارة لبقية أسماء المعلمين العالقين.

وأكدت المصادر أنه لا توجد نية لإنهاء خدمات المعلمين العالقين حتى الآن، خاصة أن تأخرهم خارج عن إرادتهم، مشيرة إلى أن وزارة التربية أوقفت رواتبهم فقط حسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل وفق النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.