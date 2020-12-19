نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على تركيا: "خطوة ضرورية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه كان من الضروري فرض عقوبات على تركيا بعد شراء منظومة دفاع روسية.

وأكد ساميويل وربيرج،المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن العقوبات كانت خطوة ضروية على تركيا بعد شرائها منظومة إس – 400 الروسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير

كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية.

وأضاف أن "العقوبات على تركيا تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية".

وكان الكونجرس الأمريكي، صادق الجمعة الماضية، على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.

وسبق ذلك الخميس الماضي، أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه كان من الضروري فرض عقوبات على تركيا بعد شراء منظومة دفاع روسية.

وأكد ساميويل وربيرج،المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إن العقوبات كانت خطوة ضروية على تركيا بعد شرائها منظومة إس – 400 الروسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير

كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.

ومن جهته قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية.

وأضاف أن "العقوبات على تركيا تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية".

وكان الكونجرس الأمريكي، صادق الجمعة الماضية، على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.

وسبق ذلك الخميس الماضي، أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية في شرق المتوسط.

وجاء هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على توصية غير ملزمة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة

المتوسط.

وجاء هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على توصية غير ملزمة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة