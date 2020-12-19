نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات التسجيل في الدعم التكميلي ودعم عمال المياومة 2020 بالأردن عبر موقع صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الدعم التكميلي 2020 واحد من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، حيث قام صندوق المعونة الوطنية يوم أمس الجمعة الموافق 18 ديسمبر بالإعلان عن فتح باب التسجيل برنامج الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة للعام الجديد، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الكثير من عمال المياومة بسبب فيروس كورورنا، وبدأ الكثيرون في الدخول عبر موقع تسجيل في برنامج الدعم التكميلي تكافل 3 منذ الساعات الأولي من يوم السبت، حيث يشهد موقع التسجيل إقبالاً كبيراً حتى الآن.

التسجيل في الدعم التكميلي 2020

يهدف برنامج الدعم التكميلي الذي أعلنت عنه وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية إلي تقديم المساعدات المالية لعدد من الموطنين من عمال المياومة، وذلك بهدف تخفيف الحالة المعيشية لهم بسبب تضرر الكثير من الأعمال بعد انتشار فيروس كورورنا، حيث قامت الوزارة بوضع شروط التسجيل في الدعم التكميلي بهدف وصول الدعم لمستحقيه، كما أكدت الوزارة إلي أن التسجيل يتم إلكتروناً من خلال الرابط الذي تم إنشاؤه خصيصاً لاستقبال طلبات التسجيل.

شروط الحصول على الدعم التكميلي بالأردن

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها قبل التسجيل في دعم عمال المياومة 2020، وهي:

ألا يكون الشخص لديه اشتراكا بالضمان الاجتماعي الأردني.

ألا تكون الزوجة أو أحد الأولاد موظفين في السلك الحكومي العام.

عدم امتلاك الشخص المسجل سيارة نقل مشترك أو عمومي باسمه الشخصي.

ألا يكون يحصل على أي رواتب أو مساعدات من الصندوق خلال الوقت الراهن.

ألا يكون لدى الشخص عقارات وأراضي مسجلة باسمه أو سيارة من الطراز الرفيع والحديث.

أن يكون غير متقاعد من جيش الأردن أو الضمان الاجتماعي.

رابط موقع صندوق المعونة الوطنية

يتم التسجيل في برنامج دعم عمال المياومة من خلال الدخول لموقع صندوق المعونة الوطنية، والذي يتم من خلاله تسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح على عدة مراحل، وبعد ذلك يتم توجيه الطلبة إلي الجهات الحكومية للنظر فيه، وتحديد المستحقين للبدء في عملية الصرف.