نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج لطلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج لطلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الأمور الهامة والعديدة التي يبحث عنها فئة محددة من الشعب الإماراتي وخاصةً يعد أن أساءات الظروف الاقتصادية بل تدمرها بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، لذا فقد يقدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة مساعدة مالية لمن صعبت عليه الماديات واصبح غير قادر علي تلبية رغباته واحتياجاته الدنيوية، فقد يوفر لهم الشيخ محمد بن راشد كامل احتياجاتهم، وذلك بعد تعبئة نموذج وإرساله الي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والمسؤلة عن تقديم العديد من الخدمات لشعب الإمارات وتوفير لهم حياة كريمة وعمل الكثير من الإصلاحات والتغيرات التي تهم المواطن الإماراتي.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من أهم المؤسسات الخيرية في وطننا العربي والشرق الأوسط وليس في الإمارات فقط كما يعتقد البعض، وذلك لما تقدمه المؤسسات من مساعدات عديدة للمحتاج إليها داخل الإمارات وخارجها.

طلب مساعدة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأوراق المطلوبة

تم افتتاح مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم في عام 1997 م، وذلك من أجل تلبية احتياج المواطنين الإمارتين والمقيمين أيضاً في الإمارات العربية المتحدة، ويُذكر أيضاً أن تلك المساعدات تمتد الي خارج الإمارات وليست مقتصره علي شعبها، فقد حققت المؤسسة العديد من الإنجازات في السنوات الخيرة ومنذ انطلاقها، فقد تقدم مؤسسة الشيخ بن راشد المساعدات الي جميع الفئات العمرية الاجتماعية، حيث تقدم الي الأطفال والفقراء والمتحاجيين، وأيضاً النساء الأرامل والمطلقات، والأيتام، وأيضاً المغتربين.

المستندات المطلوبة للحصول علي مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

هناك عدة أوراق ومستندات يجب توافرها قبل طلب المساعدة من المؤسسة، وهي تتلخص علي النحو الآتي:

البطاقة الزوجية الخاصة بالمتقدم وأيضاً شهادة الزواج. جواز السفر الخاص بالمتقدم لطلب المساعدة وأيضاً صورة من جواز السفر لأبناء المتقدم. شهادة الحالة الاجتماعية الخاصة بالمتقدم. إذا كانت المرأة مُطلقة يجب توفير شهادة إثبات الحضانة.

نموذج طلب المساعدة من مؤسسة محمد بن راشد

يتم طلب المساعدة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من خلال تعبئة نموذج وإرساله الي البريد الخاص بالمؤسسة [email protected]