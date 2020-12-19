نوع جديد من الفيروس يظهر بجنوب إفريقيا

جوهانسبورج ـ د ب أ: ينتشر حاليا في جنوب أفريقيا نوع جديد من فيروس كورونا 2 “سارس كوفيد2″. وقال وزير الصحة في جنوب إفريقيا زويلي مخيزي مساء أمس الاول في كلمة متلفزة إن النوع المكتشف هو ما كان يسمى من قبل بنسخة “501 في 2″ والتي تم اكتشافها خلال فحص جيني لعينات أخذت من مقاطعات مختلفة. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ظهور هذا النوع الجديد سيؤثر على اللقاحات المستقبلية. وقد تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا 900 ألف بعد أسبوعين فقط من تجاوز 800 ألف إصابة، مما يشير إلى ارتفاع سريع للإصابات.

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