أميركا تفحص 5 حالات حساسية بين أفراد تلقوا لقاح فايزر

نيويورك ـ رويترز: قال مسؤول كبير في إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية إن الإدارة تتحرى أمر نحو 5 حالات حساسية حدثت بين أفراد تلقوا لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” الواقي من كوفيد 19 الأسبوع الماضي. وقال الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز التقييم والأبحاث البيولوجية التابع للإدارة، إن أعراض الحساسية جرى تسجيلها في أكثر من ولاية. وأضاف أن مادة البولي إيثيلين جلايكول التي تدخل في تركيب لقاح فايزر، وكذلك في لقاح مودرنا الذي تم ترخيصه أمس الاول”يمكن أن تكون هي المسببة” لهذا الأثر الجانبي. وقال ماركس إن الحساسية لهذه المادة يمكن أن تكون أكثر شيوعا نوعا ما مما كان يعتقد من قبل. وكانت حالات حساسية رُصدت في ألاسكا مشابهة لحالتين سبق وأن تم رصدهما في بريطانيا.

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