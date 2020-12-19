بايدن يتلقى اللقاح غدا

واشنطن ـ د ب أ: يحصل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على جرعته الأولى من لقاح “فايزر ـ بيوإنتيك” غدا الاثنين في ولاية ديلاوير، حسبما ذكرت متحدثة باسمه. وقالت المتحدثة جين ساكي إن بايدن وزوجته جيل سيتلقيان الجرعة علنا “لإرسال رسالة واضحة للجمهور مفادها أنها آمنة”.

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