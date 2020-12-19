أخبار اليمن : الأمين العام يعزي القيادي يحيى السودي بوفاة والده

الأمين العام يعزي القيادي يحيى السودي بوفاة والدهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل محمد محمد حسين السودي، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة زاخرة بالبذل والعطاء الوطني.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته للأستاذ يحيى محمد السودي عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، وآل السودي بني الذولاني الطويلة محافظة المحويت كافة في هذا المصاب.. مشيداً بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والاجتماعية وأعماله الخيرة ودماثة خلقه وسعيه بالخير بين الناس والتي أكسبته حب وتقدير واحترام الآخرين.

وابتهل إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنآ إليه راجعون