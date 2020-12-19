عاجل .. جونسون يعلن فرض الحجر المنزلى فى لندن وجنوب شرق البلاد

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، اليوم السبت، إعادة فرض الحجر المنزلى فى لندن وجنوب شرق البلاد اعتبارا من الغد، مشددا على سكان مناطق تفشى الفيروس عدم الاختلاط بسائر السكان، حسبما أفادت قناة "العربية".





وقرر جونسون، فى لقاء صحفى، مساء اليوم السبت، فرض إغلاق من المستوى الرابع فى مناطق شرق لندن وجنوبها، اعتبارا من الغد. وأضاف جونسون أن تفشى فيروس كورونا فى بعض مناطق لندن يظهر وجود سلالة جديدة، مشيرا إلى اللقاح لن يكون أقل فعالية ضد السلالة المتحورة من كورونا. وأضاف جونسون "نطلع الصحة العالمية على التطورات بشأن سلالة كورونا المتحورة"، موضحا أنه لا شيء مؤكدا عن سلالة كورونا المتحورة لكنها أسرع انتشارا".

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