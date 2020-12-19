الجيش الصومالى يعلن مقتل 16 من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش الصومالى أن العملية العسكرية المخططة التى نفذتها قوات الكوماندوز الوطنية "دنب"، جرت فى منطقة جمامى التابعة لمحافظة جوبا السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية. وأكد قائد اللواء الخامس لكتيبة القوات الخاصة "دنب" عرب طجى أحمد، فى تصريح لإذاعة القوات المسلحة أن العملية أسفرت عن مقتل 3 من القيادات و13 من مليشيات الشباب المتطرفة، بالإضافة إلى اعتقال 6 آخرين على قيد الحياة، مضيفا أن القوات الخاصة نجحت فى تدمير قواعد مليشيات الشباب فى منطقة جمامى.

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