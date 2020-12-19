الصحة السعودية: ندرس عددًا من اللقاحات لاستخدامها ضد كورونا

كشف وكيل وزارة الصحة السعودي الدكتور عبد الله عسيري، أن المملكة تدرس عددًا من اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لاستخدامها.
وأوضح عسيري في تصريحات صحفية له اليوم أنه قد يكون هناك ترخيص للقاح آخر قبل نهاية العام الجاري وفق ماذكر موقع جريدة البيان .
وافاد عسيري بان التطعيم بلقاح كورونا للفئة الأولى ذات الخطورة العالية قد يستغرق من شهر إلى شهرين، وبعدها يتم البدء في تطعيم الفئات الأخرى.
وأضاف عسيري: "أنه إذا تم الوصول إلى 80 % من المناعة المجتمعية يمكن القول إنه تم تجاوز الوباء".
وبدأت المملكة العربية السعودية "الخميس" الماضي حملة التطعيم بلقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا.
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