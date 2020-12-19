إغلاق عام في لندن وأجزاء من انجلترا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من يوم غد الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.

وأكد جونسون ان هذه المناطق في لندن وإنجلترا تدخل المستوى الرابع من الإغلاق العام، عقب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا.

وبموجب القرار الجديد، يتعين على السكان في المناطق المحددة التزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتشمل القيود إغلاق متاجر التجزئة غير الأساسية وصالات الجيم والمرافق الترفيهية والشخصية، كما يتعين على الناس العمل من المنزل إذا استطاعوا.

كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني إلغاء احتفالات أعياد الميلاد، مع عدم السماح للناس بالاختلاط في الأماكن العامة.

في وقت سابق، قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في انجلترا أن سلالة كورونا الجديدة التي تم رصدها في أجزاء من المملكة المتحدة، تنتشر بسرعة أكبر، ويجري العمل لتحديد ما إذا كانت لها تأثير على زياةدة نسب الوفيات.