تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات لمتابعة أفضل برامج وفقرات الصغار

تردد قناة طيور الجنة ،تُعد قناة طيور الجنة أحد القنوات الخاصة بالأطفال والمعروفة في كافة أنحاء العالم العربي نظراً لما تُقدمه من محتوى جذاب ومفيد للصغار، حيث تُقدم مجموعة كبيرة من البرامج الخاصة بتعليمهم الأرقام والحروف باللغة العربية والإنجليزية أيضاً مما يدفع الكثير من الآباء للبحث عن ترددها لاستقبالها على الأجهزة الخاصة بهم، واليوم سوف نتناول من خلال موقعنا تردد toyor al janah.

أهم ما يُميز قناة طيور الجنة

تتسم هذه القناة بالعديد من المزايا التي ساهمت في كونها في مقدمة باقي قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي ومن أبرز ما يُميزها ما يلي:

تتسم هذه القناة بتقديم محتوى هادف ومُسلي وجذاب.

تتميز بتقديم العديد من البرامج التي لا مثيل لها في باقي قنوات الأطفال.

تسعى لعرض الكثير من الأغاني الهادفة والتي تُمثل قضايا مجتمعية خاصة بالأطفال على قدر فهمهم لتعلمهم المبادئ والقيم الأخلاقية الحميد.

كليبات وأغاني قناة طيور الجنة

تعرض هذه القناة مجموعة مُميزة من الأغاني والكليبات ومنها ما يلي:

كليب قمر سيدنا النبي.

كليب المكعبات.

كليب بيهون عليك.

كليب صلوا صلوا.

كليب هنا القدس.

كليب جننتوني.

كليب عالروضة الحلوة.

كليب مفتاح القلب.

برامج قناة toyor al janah

تُقدم هذه القناة مجموعة من البرامج ومن أبرزها ما يلي:

برنامج طيور الخير.

برنامج بيت الحج.

برنامج خطاوي السيلاوي.

صوتك كنز.

برنامج جنغل.

برنامج اسم ومعنى.

تردد قناة طيور الجنة

يُمكنك الآن استقبال القناة على الجهاز الخاص بك عبر التردد التالي لها: