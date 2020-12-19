تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات لمتابعة أفضل برامج وفقرات الصغار

تردد قناة طيور الجنة ،تُعد قناة طيور الجنة أحد القنوات الخاصة بالأطفال والمعروفة في كافة أنحاء العالم العربي نظراً لما تُقدمه من محتوى جذاب ومفيد للصغار، حيث تُقدم مجموعة كبيرة من البرامج الخاصة بتعليمهم الأرقام والحروف باللغة العربية والإنجليزية أيضاً مما يدفع الكثير من الآباء للبحث عن ترددها لاستقبالها على الأجهزة الخاصة بهم، واليوم سوف نتناول من خلال موقعنا تردد toyor al janah.أهم ما يُميز قناة طيور الجنة
تتسم هذه القناة بالعديد من المزايا التي ساهمت في كونها في مقدمة باقي قنوات الأطفال على مستوى العالم العربي ومن أبرز ما يُميزها ما يلي:
- تتسم هذه القناة بتقديم محتوى هادف ومُسلي وجذاب.
- تتميز بتقديم العديد من البرامج التي لا مثيل لها في باقي قنوات الأطفال.
- تسعى لعرض الكثير من الأغاني الهادفة والتي تُمثل قضايا مجتمعية خاصة بالأطفال على قدر فهمهم لتعلمهم المبادئ والقيم الأخلاقية الحميد.
تعرض هذه القناة مجموعة مُميزة من الأغاني والكليبات ومنها ما يلي:
- كليب قمر سيدنا النبي.
- كليب المكعبات.
- كليب بيهون عليك.
- كليب صلوا صلوا.
- كليب هنا القدس.
- كليب جننتوني.
- كليب عالروضة الحلوة.
- كليب مفتاح القلب.
تُقدم هذه القناة مجموعة من البرامج ومن أبرزها ما يلي:
- برنامج طيور الخير.
- برنامج بيت الحج.
- برنامج خطاوي السيلاوي.
- صوتك كنز.
- برنامج جنغل.
- برنامج اسم ومعنى.
يُمكنك الآن استقبال القناة على الجهاز الخاص بك عبر التردد التالي لها:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11315.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- تردد قناة toyor al janah عبر السهيل سات هو: 11310.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 30000.
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