طريقة وخطوات التسجيل لحجز لقاح كورونا في السعودية | سجل الآن

دشنت وزارة الصحة السعودية اليوم تطبيق صحتي والذي من خلاله يتم التسجيل فيه للحصول على لقاح الفيروس المتفشي “كورونا كوفيد-19″، وذلك بدأً من يوم “30 ربيع الثاني 1445- 15 ديسمبر 2020″، فقد قامت وزارة الصحة في المملكة السعودية بنشر طريقة التسجيل في تطبيق صحتي على موقع التواصل الإجتماعي التويتر، ومحتوى المنشور هو “سجل الآن عبر تطبيق صحتي، لأخذ لقاح كورونا كوفيد-19، اللقاح آمن ويحميك وأحبابك من الإصابة بالفيروس بإذن الله”، ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بنشر الفئات المستهدفة من لقاح فيروس كورونا التي وضعتها وزارة الصحة.

والهدف من تطبيق صحتي التي قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية إطلاقه إلى تقديم عدد من الخدمات الصحية لجميع المواطنين وأيضاً يتيح لهم إمكانية الصول إلى كافة المعلومات الصحيحة للتعامل مع هذا الفيرس، ونشرت من خلاله كيفية التسجيل للحصول على اللقاح، كما أنها قالت أيضاً أن هذا التطعين سوف يكون على ثلاثة مراحل وكل مرحلة فئة مختلفة.

الفئات المستهدفة هي:

الفئة الأولى:

أن يكون المواطن والمقيم والأكثرى عرضة للعدوى وأصحاب المهن فوق الـ65 عام، واللذين يعانون من مرض السمنة المفرطة والذي يتجاوز كتلع جسمهم 40، واللذي يعانون من الأمراض المزمنة والمناعية مثل “أمراض القلب، الأنسداد الرئوي، زراعة الأعضاء، الربو، السكري، أمراض الشرايين التاجية، من لديهم جلطات دماغية سابقة، تناول أدورية مثبطة للمناعة”، وهذه أول فئة الأولى المستهدفة لأخد التطعيم المنتظر.

الفئة الثانية:

أن يكون المواطن والمقيمين فوق الـ50 عام الذين يعملون في مجال الصحة والمواطنين اللذين يعانون من أمراض مزمنة ومناعية مثل: ” مرض الانسداد الرئوي المزمن، مرض السرطان، الربو، أمراض القلب والشرايين التاجية، مرض السكري، مرض السمنة ومن لديه كتلة جسم ما بين 30 إلى 40، الربو”.

الفئة الثالثة: