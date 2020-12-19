طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

طريقة التسجيل في اختبار المعلمين الرخصة المهنية 1442 إزداد البحث الأخيرة التي يتم البحث عنها الكثير من المعلمين والتي تتعلق اختبار الرخصة المهنية حيث أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في بيان جديد توضح فتح باب التسجيل في اختبار اختبارات الرخصة المهنية، وذلك جميع المعلمين الذين لم يقوم بأداء هذه الاختبارات قبل ذلك أول الذين قد نجحوا فيه

وبالتالي يهتم الجميع حول معرفة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة حيث تهتم هيئة التقويم والتعليم بتنظيم مراحل إصدار الرخصة المهنية خلال الشهور القادمة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442.

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

يتم فتح باب التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بدءا من 18 ديسمبر 2020 حتى يوم 24 ديسمبر وهذا ما أوضحته الهيئة، لهذا ينبغي على جميع المعلمين والمعلمات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية، وأكدت أن إمكانية التسجيل لجميع المعلمين والمعلمات الجدد بعد المرحلة السابقة تبدأ من 25 ديسمبر وحتى 27 ديسمبر، وسوف يتم عمل الاختبارات المهنية للمعلمين في بداية شهر يناير ومارس من العام الجديد 2021

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين حيث أوضحت أنه سوف يتم أداء اختبار الرخصة المهنية للمعلم بدأ في النظام الجديد الذي يتعلق ب ملخص المهنية لهذا ينبغي على الجميع اتباع الخطوات المحددة وهي كالآتي:

أولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع الرخص المهنية عبر الانترنت أو يمكنك تسجيل الدخول اليه من خلال النفاذ الوطني والبيانات الخاصه بك عبر بوابة أبشر ثم اضغط على الاختبارات الظاهرة في الصفحة وتضغط على المكان المناسب ثم تقوم بالضغط على كلمة التسجيل الآن

وبالتالي ينبغي على المعلم الذي يريد التسجيل في هذا الاختبار دفع 100 ريال سعودي في خلال أبشر من وقت تقديم هذا الطلب، وبالتالي يتم دفع غرامة مالية تصل الى 150 ريال سعودي عند التأخير في سداد المبلغ.

يمكن للمعلم أن يقوم بالتسجيل في اختبار، وأن يحذف هذا التسجيل قبل موعد الاختبار على الأقل ب 72 ساعة.