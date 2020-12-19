موعد صرف المساعدة المقطوعة، أحدث تأخر صرف المساعدة المقطوعة في المملكة العربية السعودية ضجة كبيرة بين المواطنين المستفيدين منها وجعلهم يشعرون بالقلق حيال السبب وراء تأخرها وتداولت الكثير من الشائعات حول توقف المساعدة المقطوعة نهائياً، مما جعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترد على تلك الشائعات وتطمئن المواطنين من عدم توقفها، وأنه سيتم صرفها عما قريباً، وإليكم الآن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل بالسعودية.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

لم يصدر حتى تلك اللحظة قرار من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تؤكد فيه موعد صرف مقطوعة الضمان، ولكن الوزارة أوضحت أن الوزارة تقوم حالياً بفحص كل الطلبات المقدمة الجديدة وسيتم عمل كشوفات للمستفيدين بعد الانتهاء منها، وأكدت أن السبب وراء تأخر المساعدة هو كثرة الطلبات المقدمة بالتزامن مع الغلاء السائر بالمملكة وتوقف المصالح بسبب فيروس كورونا المستجد.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

يمكن لجميع المواطنين السعودية الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة والاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال موقع وزارة العمل بالخطوات التالية:

الدخول عبر موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

كتابة رقم الطلب أو السجل المدني.

الضغط على عرض وستظهر كل التفاصيل الخاصة بمقطوعة الضمان.

ما هي المساعدة المقطوعة؟

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من أهم برامج الدعم المالي التي توفرها المملكة العربية السعودية للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض والأسر الأكثر احتياجاً والمطلقات والأرامل، وهي المساعدة الذي ليس لها موعد محدد وتصرف مرة أو مرتين في العام.