بدء توزيع لقاح مودرنا في الولايات المتحدة

بدات شركة مودرنا الأميركية بتوزيع لقاح كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة، وذلك بعد يوم من حصول االقاح على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في البلاد.

وقال الجنرال بالجيش الأميركي، جوستاف بيرنا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف السبت، إن شركة مودرنا وشركاءها بدأوا توزيع لقاح كوفيد-19 وإن من المتوقع أن تصل الشاحنات إلى ما يزيد على 3700 موقع في أنحاء الولايات المتحدة. وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف بيرنا أن شحنات اللقاح، وهو الثاني الذي توافق عليه الجهات التنظيمية المعنية في الولايات المتحدة، ستصل إلى مقدمي الرعاية الصحية بحلول يوم الاثنين.

وقال إن تسليم أول 20 مليون جرعة من اللقاحين اللذين تنتجهما شركتا مودرنا وفايزر يمكن أن يكتمل في الأسبوع الأول من شهر يناير.