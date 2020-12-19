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ليبيا.. حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

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استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، السبت، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.

وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.

في المقابل، تقدم القائد العام خليفة حفتر بـ"جزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص".

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