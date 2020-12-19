ليبيا.. حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرية

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، السبت، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، وذلك في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي.
وتم خلال هذه اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين، إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.
وأثنى اللواء عباس كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.
في المقابل، تقدم القائد العام خليفة حفتر بـ"جزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادة وجيشا وشعبا على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص".
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