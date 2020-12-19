ترامب : الإعلام بالغ فى الحديث عن الهجوم الإلكترونى .. وكل شيء تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز" قلل الرئيس الأمريكى، فى تغريدة له عبر موقع "تويتر"، من خطورة الهجوم الإلكترونى فى الولايات المتحدة، والدور المنسوب لروسيا فى ذلك.

وجاء فى تغريدة ترامب: "الاختراق الإلكترونى فى وسائل الإعلام الكاذبة أضخم كثيرا منه فى الواقع. لقد تم إخبارى بالكامل (عن الحادث) وكل شيء تحت السيطرة. روسيا.. روسيا.. روسيا.. الإعلام يتهم روسيا".. لأن وسائل الإعلام الرئيسية - ولأسباب مالية فى الغالب - تتهرب من مناقشة إمكانية أن تكون الصين هى التى تقف وراء ذلك..".

وأضاف: "قد تكون هناك أيضا ضربة على آلات التصويت السخيفة لدينا أثناء الانتخابات، التى تظهر بوضوح أننى حققت فوزا كبيرا فيها، الأمر الذى يشكل إرباكا أكبر بالنسبة للولايات المتحدة".

يذكر أنه فى 13 ديسمبر الجارى، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الخزانة الأمريكية، وعدد من المؤسسات الأمريكية الأخرى، تعرضت لهجوم سيبرانى ناجح من قبل مجموعة من هاكرز تدعمهم دولة أخرى، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".