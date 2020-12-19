الجيش الأمريكى : مودرنا بدأت توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا

جدة - نرمين السيد - قال الجنرال بالجيش الأمريكى جوستاف بيرنا، إن شركة "مودرنا" لصناعة الأدوية بدأت فى توزيع لقاح ثان مضاد لكورونا، مضيفا أنه يتوقع تزويده لأكثر من 3700 موقع فى البلاد بحلول الغد.





وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" من المتوقع، سيتم توزيع 300 مليون جرعة من اللقاح أولا، مع تخزين نفس الكمية من اللقاح تمهيدا لإكمال تطعيم هؤلاء الذين سيتلقون اللقاح أولا. وأودت جائحة كورونا بأرواح أكثر من 294.5 ألف من مواطنى الولايات المتحدة، حسب آخر إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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