بوريس جونسون يعلن إلغاء احتفالات عيد الميلاد في مناطق تفشى كورونا 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، اليوم السبت ، الغاء احتفالات عيد الميلاد فى بعض مناطق تفشى فيروس كورونا ، مطالبا خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم ، سكان مناطق تفشي الفيروس عدم الاختلاط مع المواطنين فى باقى المدن البريطانية ، مؤكدا على ضرورة تحلى البريطانيين بالواقعية بشأن احتفالات الأعياد، خاصة مع ما يتردد من إنتشار سلالة متحورة من فيروس كورونا .

وكانت تقارير اخبارية أشارت الى أن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون ، على وشك إصدار قرار بإلغاء احتفالات عيد الميلاد ، بسبب مخاوف متزايدة بشأن شكل متحور "شديد العدوى" من فيروس كورونا ينتشر في جنوب إنجلترا ، ومن المقرر أن ينظم رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا طارئا اليوم بعد إجراء محادثات أزمة مع مجلس الوزراء - مع وجود إشارات على أن مساحات شاسعة من المقاطعات المحلية ، بما في ذلك لندن ، سيتم نقلها إلى "المستوى 4" الجديد.

ومن المحتمل أن تشمل هذه الفئة إغلاق المتاجر غير الأساسية وقيود السفر بما في ذلك طلب "البقاء في المنزل" ليوم عيد الميلاد نفسه ، على الرغم من أن جونسون أصر قبل أيام فقط على استمرار الأشكال الاحتفالية لمدة خمسة أيام ، ونوهت الجريدة الى أن هناك توقعات بإثارة هذه القرارات حالة من الغضب غير العادى بين العائلات التي وضعت بالفعل خططًا وحجزت السفر واشترت الطعام لإعداد وجبات عند تجمعهم ولم شملهم فى احتفالات عيد الميلاد

ويأتي ذلك عقب محادثات بين الوزراء حول كيفية احتواء السلالة الجديدة ، التي يعتقد حتى الآن أنها اقتصرت إلى حد كبير على جنوب شرق البلاد. تحدث رئيس الوزراء أيضًا إلى مجلس الوزراء في مكالمة هاتفية بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل ، بينما أجرى مايكل جوف محادثات مع الإدارات المفوضة.

كانت التكهنات تتصاعد بالفعل بأن إنجلترا ستضطر إلى اتباع ويلز وأيرلندا الشمالية في الإعلان عن حملة صارمة بعد عيد الميلاد ، فيما أكد كبير الأطباء البروفيسور كريس ويتي بعد ظهر اليوم أن البديل الجديد أكثر عدوى من السلالات السابقة.