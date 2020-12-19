شاهد.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يتلقى لقاح كورونا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلقى لقاح فيروس كورونا اليوم.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إن نتنياهو، ووزير الصحة الإسرائيلي، يولي إلدشتاين، تلقيا لقاح فيروس كورونا في مركز شيبا الطبي بحضور 50 موظفًا طبيًا.