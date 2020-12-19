نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تعلن بدأ توزيع لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا على مواطنيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم السبت، بدأ عملية توزيع لقاح "موديرنا" الأمريكي المضاد لكورونا على المواطنين.

وقال اللواء جوتساف بيرنا، إن عملية توزيع لقاح موديرنا بدأت، مضيفا: "الشاحنات التي تحتوي على اللقاح، ستنطلق إلى الأحد"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وجاء قرار التوزيع، بعد يوم من ترخيص إدارة الغذاء والدواء الاستعمال الطارئ للقاح.

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب أعلن أمس الموافقة على لقاح "موديرنا" بأغلبية ساحقة، وبدء توزيعه بشكل فوري.

و في تغريدة عبر "تويتر"، قال ترامب: "أوروبا وأجزاء أخرى من العالم تضررت بشدة من فيروس الصين.. ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص"، وأضاف: "اللقاحات في طريقها".