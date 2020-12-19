منصة أبشر وكيفية إضافة مولود جديد على المنصة بكل سهولة 2021

منصة أبشر هي منصة الكترونية، تحتوي على خدمات تخص المملكة العربية السعودية، حيث أنها تتيح الكثير من الخدمات الالكترونية التي يستطيع من خلالها المواطنين السعوديين طلب الخدمات عليها، ومن خدمات منصة أبشر هي خدمة إصدار شهادة ميلاد للمواليد الجديدة، وعبر هذه الخدمة يستطيع الشخص إضافة مولوده بكل سهولة بطريقة الكترونية، ومن خلال هذه الخدمة أيضاً ستصله شهادة ميلاد الطفل إلى باب المنزل.

توجد بعض المتطلبات على منصة أبشر لإصدار شهادة ميلاد جديدة للمولود وهي:

ان يكون لديك حساب على منصة أبشر، ويكون الحساب مفعل للمستفيد. لابد من وجود عنوان وطني لك مسجل. أن يكون هناك بلاغ من وزارة الصحة وارد على منصة أبشر.

ستقوم بالدخول على الموقع الالكتروني لمنصة أبشر.

ثم قم باختيار الخدمة الالكترونية تسجيل مواليد.

قم بتسجيل بيانات المولود الجديد الذي تريد عمل شهادة ميلاد له.

بعد ذلك ستقوم بطلب إصدار الوثائق.

وتقوم بطلب طريقة توصيل شهادة الميلاد إلى منزلك.

منصة أبشر وكيفية إصدار شهادة ميلاد جديدةخطوات التقديم على منصة أبشر لإصدار شهادة ميلادجميع خدمات منصة أبشر الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للاحوال المدنية

توجد كثير من الخدمات منصة أيشر الخاصة بالأحوال المدنية وهي:

إصدار بطاقة هوية وطنية. إصدار تصاريح للحج بالمملكة. إصدار شهادة ميلاد التي ذكرناها. عمل شهادة وفاة لمواطن بالمملكة السعودية. القيام بالتحقق من صلاحية الهوية. يمكن التبليغ عن فاقد الكترونياً على المنصة. خدمة تجديد هويتك الوطنية عبر أبشر. يمكن تعديل اسمك ولقبك من خلال خدمة تعديل الأسماء والألقاب.

خدمات منصة أبشر الخاصة بالمديرية العامة للجوازات

كما توجد بعض الخدمات للمديرية العامة للجوازات وهي:

خدمة تجديد جواز السفر. خدمة تغيير مهنتك. خدمة تمديد تأشيرة زيارة. خدمة إصدار إقامة على منصة أبشر. خدم إصدار أقامة مقيم. خدمة إصدار جواز سفر جديد. خدمة إلغاء تاشيرة خروج وعودة للمكفولين. إلغاء تأشيرة نهائي للمكفولين على منصة أبشر. إلغاء تصريح سفر للتابعين. يمكن الاستعلام عن استحقية الحج من خلال خدمة استعلام عن أحقية القيام بالحج. يمكنك الاستفسار عن صلاحية تأشيرتك. خدمة تأشيرة الخروج النهائي للتابعين. خدمة تأشيرة الخروج والعودة.

كل هذه الخدمات وغيرها تستطيع عمل طلب لها من خلال منصة أبشر الالكترونية عبر الخدمات الالكترونية بالمملكة العربية السعودية.