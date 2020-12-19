رابط الحصول علي أرقام الجلوس في اليمن لطلاب الصف التاسع والثانوية العامة 2020/2021 yemen.gov.ye/portal

رابط الحصول علي أرقام الجلوس في اليمن لطلاب الصف التاسع والثانوية العامة 2020/2021، كثرت عمليات البحث خلال هذه الأيام من قبل الطلاب وأولياء الأمور في اليمن، من أجل الحصول علي أرقام الجلوس الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية وكذلك الصف التاسع، والتي تعتبر هامة جدا في أداء الامتحانات والحصول علي النتائج، وتتيح وزارة التعليم في اليمن إمكانية الحصول علي أرقام الجلوس بشكل إلكتروني بسهولة، وذلك تطبيقا للإجراءات الوقائية التي تتخذها وزارة التعليم اليمنية لإجراء الامتحانات والحصول علي النتائج، وسوف نتعرف علي الرابط الخاص بالحصول علي أرقام جلوس المرحلة الثانوية والصف التاسع.

رابط أرقام الجلوس في اليمن لطلاب الصف التاسع في اليمن

تقدم وزارة التعليم اليمنية سهولة الحصول علي أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، والصف التاسع بسهولة من خلال الدخول على موقع وزارة التربية اليمنية yemenexam ، وهو الموقع الذي يتيح للطلاب أيضا الحصول علي النتائج فور توافرها وطرحها بعد أداء الامتحان.

خطوات الحصول علي أرقام جلوس الطلاب في المرحلة الثانوية والصف التاسع

يمكن للطلاب في اليمن سهولة الحصول علي رقم الجلوس الخاص بهم لدخول الامتحان، والحصول أيضا على النتائج الخاصة بالإمتحانات، من خلال هذه الخطوات:

الدخول علي الموقع الخاص بوزارة التعليم اليمنية من خلال رابط ارقام الجلوس الطلاب في اليمن.

قم بالضغط على الصف التاسع والصف الثالث الثانوي.

قم بإدخال الإسم الخاص بك بشكل ثلاثي والتأكد من كتابة الإسم بشكل صحيح.

يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي والعام الدراسي الخاص به.

يقوم الطالب أو الطالبة بإدخال الرقم القومي الخاص به.

يقوم بالضغط علي كلمة البحث ليظهر رقم الجلوس علي الفور.

الإجراءات التي تحددها الإدارة العامة للإختبارات في اليمن

مع أقتراب موعد أداء الإمتحانات في اليمن بالنسبة للكثير من المراحل والصفوف الدراسية، فقد تؤكد الإدارة العامة للإختبارات في اليمن علي أن الرابط المرفق للاستعلام عن رقم الجلوس، يتيح أيضا للطلاب الحصول على نتائج اختباراتهم بشكل إلكتروني فور توفرها على الموقع الخاص بالوزارة، وشددت الإدارة العامة للإختبارات على عدم اصطحاب الهواتف من قبل الطلاب وقت أداء الإمتحانات تحت أي ظرف، حتى لا يؤدي ذلك إلي حرمان الطالب من أداء الإمتحان.