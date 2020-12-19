تقسيط أغلى سيارات في السعودية وعروض تمويل سهلة

الكل سيمتلك الان أغلى سيارات السعودية بالتقسيط وبدون دفعة مقدمة منس يمكنكم أيضا متابعة أرخص عروض تقسيط وتمويل السيارات في السعودية، ونعرض عليك الان عروض تمويل للسيارات الاغلي في المملكة، مرفق السعر النهائي والتقسيط الذي يصل الي 60 شهرا ،ايضا بعض العرزض ليس لها دفعة اولى

فورد اف 150 رابتور سوبركرو 3.5 ECO LTHR 4X4 2020

سيارة الدفع الرباعي تعني القوة شغل المحرك بزر، لديك اقفال الية، مكيف متعدد، مقاعد إضافية ونظام ملاحة قوي، انطلق في أحلك البيئات بردا فمعك خاصية تدفئة المقاعد، ولا تنسى فعملية الاصطفاف اسهل ما يكون في هذه السيارة.

سعر فورد اف 150 رابتور 340,200 ريال والتقسيط 5,890 ريال شهريا على 60 شهراً من شركة محمد يوسف ناغي للسيارات.

تويوتا لاندكروزر في اكس ار 3 2020

السيارة الرياضية نظام دفع كلي 362 حصان، 5 سرعات واستهلاك 8.5 للوقود،6 وسادات هوائية.

سعر تويوتا لاندكروزر في اكس 309,000 ريال بقسط شهري 6824 ريال من عبداللطيف جميل للسيارات.

فورد بلاتينوم اكسبيديشن فور باي فور 4X4 2020

القوة والرشاقة معا من الصعب ايجادهما معا400 جصان و9 وسائد هوائية، عجلات كبيرة مقاس 22، تكنولجيا حديثة، كاميرة 360 درجة.

سعر فورد بلاتينوم اكسبيديشن 290,835 ريال سعودي وتقسيط شهؤي 5,036 ريال من محمد يوسف للسيارات.

فورد اكسبيديشن فور باي فور بلاتينوم موديل 2019

ليس لأنه مر على صناعتها عام ستكون بلا جدوي، فمازلت القوية لها وزنها على سيارات العام الجديد، فصلابتها هي من اتاحت لها بالبقاء والاستمرار وسط الكبار.

سعر فورد اكسبيديشن 2019 هو 274,900 وقسط شهري 4760 ريال سعودي من شركة محمد يوسف للسيارات.