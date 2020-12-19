التسجيل في ساند للعاطلين عن العمل عبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية GOSI

التسجيل في ساند للعاطلين عن العمل ،تسعى المملكة العربية السعودية دائماً لمساعدة الغير قادرين على العيش وخاصة هيئة التأمينات الاجتماعية تعمل على دعم المواطنين بشكل كبير لتضمن لهم حياة كريمة، لذا يعتبر التسجيل في ساند العاطلين من الأمور الهامة لكل شخص لم يملك دخل ثابت، حيث يعمل هذا النظام على تأهيل العاطلين للعمل وتوفير لهم وظائف مختلفة، لذا سنقدم لكم من خلال مقالنا معلومات عن هذا النظام.

ما هي شروط استحقاق ساند العاطلين عن العمل؟

هناك عدة شروط يلزم توافرها لكي يسجل الشخص في هذا النظام وهي:

يلزم أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر الشخص المُتقدم لا يتجاوز 60 عام.

الشخص المتقدم يجب أن يكون تجاوز مدة العمل المنصوص عليها في نظام الساند بموجب المادة رقم 14.

يشترط في الشخص ألا يكون لدية أي دخل من عمل أو نشاط خاص به.

يجب على الشخص المتقدم في البرنامج أن يلتزم بجميع التدريبات المُحددة من قبل الوزارة.

ألا يكون المشترك قد تم فصله من عمله بسبب راجع إليه.

يلزم على المتقدم في هذا النظام لديه القدرة على القيام بالعمل.

يجب ألا يكون المشترك قد ترك عمله بحريته.

يلزم أولا الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية.

نقوم بإدخال جميع البيانات المسجلة في الحساب الخاص مثل رمز المستخدم وكلمة السر الخاص بالمتقدم.

نضغط على الدخول يتم تحويل الشخص للتأمين الأجتماعي.

يتم الضغط على تقديم طلب الأستحقاق.

بعد ذلك ندخل رقم حساب البنكي الخاص بالمشترك ورقم الآيبان.

سننقل بعد ذلك إلى صفحة تتطلب البيانات الشخصية ثم نضغط بعدها على التعديل.

وبذلك تكون عملية الاشتراك تمت بنجاح.

وأخيراً يتم التواصل مع الشخص المشترك بارسال رسالة توضح جميع المستحقات التي سوف تصرف إليه.

كيفية التسجيل في ساند للعاطلين عن العمل