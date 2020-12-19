دوت الخليج : - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في إجتماعٍ تشاوري في القاهرة غداً. ويضم الاجتماع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، حول القضايا الإقليمية وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء أردني مصري فلسطيني في القاهرة السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.