الأردن : دراسة إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسون آند جونسون"

دوت الخليج :- أعلن مدير مؤسسة الغذاء والدواء نزار مهيدات، الجمعة، أن المؤسسة تدرس إجازة الاستخدام الطارئ للقاح شركة "جونسون آند جونسون". وقال : إن "مؤسسة الغذاء والدواء تدرس ملفي لقاحات جديدة للاستخدام الطارئ" ، وفق المملكة . وأكّد مهيدات أنه تم تقديم دراسات سريرية للمؤسسة قبل إيجاز لقاح فايزر. واضاف : "بما يخص إصدار الاستخدام الطارئ لهذا المطعوم كان هناك العديد من المواد القانونية في قانون الدواء والصيدلة، واللجنة الفنية في المؤسسة درست الوثائق خلال 14 يوم انتهت من تقييم الملفات المقدمة وعلى رأسها الدراسات السريرية وهناك أنواع مختلفة من الدراسات السرسرية 1و2و3و4".

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