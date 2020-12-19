واتساب يختبر ميزة "مهمة" في نسخة الويب

وقال موقع "WABetaInfo"، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب، إنه يجري العمل في الوقت الراهن على اختبار إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب "WEB ".

وتوفر واتساب، المملوكة لشركة فيسبوك، إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي تطبيقها على الأجهزة المحمولة منذ بضع سنوات، ولكن هذه الميزة لا تزال غير متاحة لمستخدمي نسخة الويب التي يستخدمها بكثرة من يقضون معظم وقتهم في استخدام الحواسيب الشخصية.

وحسب ما ذكر المصدر، فإن زرَّي إجراء المكالمات الصوتية والمكالمات المرئية سيظهران للمستخدمين في أعلى الدردشة إلى جانب زر البحث.

وفي حال كان المستخدم هو المتلقي للمكالمة، فإن نافذة منبثقة منفصلة ستظهر له مع جهة الاتصال المتصلة، مع الاسم وصورة الملف الشخصي، بالإضافة إلى زرين لقبول المكالمة أو رفضها.

ولم يتم بعد كشف موعد إطلاق هذه الميزة لعموم المستخدمين.