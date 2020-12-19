العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ عام 1226

في ليلة الحادي والعشرين من ديسمبر، سيقترب أكبر كوكبي المجموعة الشمسية، المشتري وزحل، من بعضهما البعض بشكل كبير جدا، في سابقة لم تحدث منذ العصور الوسطى.
وقال موقع "سي إن إن" الأميركي إن الكوكبين سيبدوان مثل كوكب مزدوج ومترابط وسيحدثان تناثرا مشرقا في سماء الليل.
وأوضح المصدر أن هذا الحدث يتزامن مع فترة عيد الميلاد، وهو ما جعل الخبراء يطلقون على المشهد الذي سيبدو، وصف "نجمة الكريسماس".
وقال عالم الفلك في جامعة "رايس" الأميركية باتريك هارتيغان: "الاصطفافات بين هذين الكوكبين أمر نادر، ويحدث مرة كل 20 عاما أو نحو ذلك، لكن هذا الاصطفاف نادر للغاية بسبب مدى قرب الكوكبين من بعضها البعض".
وأشار إلى أن آخر مرة اقترب فيها الكوكبان العملاقان من بعضهما البعض على خط واحد، تعود إلى عام 1226.
وكشف "سي إن إن" أن العالم سيشهد هذه الظاهرة النادرة بعد الغروب في يوم 21 ديسمبر المقبل، أي مع بداية الانقلاب الشتوي.
وسيكون بإمكان سكان العالم من كل مكان رؤية الحدث التاريخي، لكن كلما اقتربوا من المناطق الشمالية في كوكب الأرض، طالت مدة رؤيتهم للظاهرة.
ويقول العلماء إن العالم سيضطر إلى الانتظار حتى مارس 2080 لرؤية الكوكبين بهذا القرب مرة أخرى.
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